Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: D'Ambrosio decide il match al 77'

25/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Dal Tottenham alla Fiorentina, passando per il colpo grosso in casa della Sampdoria. L'Inter chiude una settimana da sogno con un 2-1 alla Viola che vale tantissimo in termini di convinzione, maturità e consapevolezza. Un'altra vittoria sudata fino all'ultimo, che per dirla alla Spalletti serve soprattutto per "mettere a posto la classifica". E infatti anche i numeri iniziano a sorridere ai nerazzurri, che agganciano proprio la Fiorentina e al momento sono terzi alle spalle di Juve e Napoli.



Spalletti cambia poco rispetto alle ultime due uscite (in attacco rientra Perisic ed esce Politano, in difesa gioca De Vrij) e conferma nuovamente il centrocampo, formato dalla coppia Brozovic-Vecino e dal trequartista Nainggolan. La vera novità della Fiorentina è invece Mirallas nel tridente d'attacco, ed è proprio il belga ad accendere la gara con un palo al minuto 4: l'ex Everton riceve sulla sinistra e calcia con il destro, trovando prima il palo e poi la casuale deviazione di Handanovic. Una situazione che sveglia i padroni di casa, bravi a prendere presto il comando del gioco. I nerazzurri si esprimono soprattutto sulla corsia di destra, oppure si affidano alle fiammate centrali firmate Nainggolan: tra l'11' e il 18' arrivano tre buone occasioni sprecate però da Candreva, Icardi e Perisic. Il vantaggio arriva soltanto sul finire del primo tempo, quando un cross di Candreva trova la deviazione di mano di Vitor Hugo: Mazzoleni non vede ma viene richiamato dal Var per il rigore che sblocca Maurito e consegna all'Inter l'1-0 (45').



La gara diventa molto più equilibrata nella ripresa, quando gli ospiti trovano in Chiesa un autentico trascinatore e in Pjaca (entrato al 55' al posto di Simeone) un brillante riferimento al centro dell'attacco. Il pari, al 53', nasce dall'ennesima iniziativa di Chiesa, il cui destro trova la deviazione di Skriniar che beffa Handanovic. Da qui in avanti le squadre si allungano leggermente e di conseguenza si moltiplicano le potenziali situazioni di pericolo. Spalletti lancia nella mischia Politano e Keita, ma per il 2-1 ci vuole l'iniziativa di un terzino, D'Ambrosio, che al 77' - grazie a un uno-due con Icardi - trova il corridoio giusto per infilare Lafont e regalare all'Inter la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions.