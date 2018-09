Serie A, gli arbitri: Sampdoria-Inter a Guida

20/09/2018

E' Marco Guida l'arbitro designato per Sampdoria-Inter, anticipo serale del sabato della 5a giornata di Serie A. Frosinone-Juve, match che chiuderà la giornata domenica alle 20.30, è stato assegnato a Giacomelli. A Doveri il derby lombardo Milan-Atalanta, mentre Irrati fischierà in Torino-Napoli. Bologna-Roma a Massa, Lazio-Genoa è stata affidata ad Abisso. Debutto stagionale in Serie A per Ghersini, fischietto di Fiorentina-Spal.