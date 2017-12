Serie A, giudice sportivo: quattro giornate di squalifica per Joao Pedro

27 dicembre 2017

SOCIETÀ

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, insistentemente intonato cori ingiuriosi nei confronti di un Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00



GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione); e per avere volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici (Tre giornate).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



POLI Andrea (Bologna): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AJETI Arlind (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BASELLI Daniele (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).