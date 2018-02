Serie A, Giudice sportivo: Berardi e Marusic squalificati due giornate

27 febbraio 2018

Sono sette i giocatori squalificati dal Giudice sportivo in vista della 27.ma giornata di campionato. Due giornate di stop per Berardi (Sassuolo), "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"; stessa sanzione per il laziale Marusic, "per condotta gravemente antisportiva". Un turno di squalifica, invece, per Viola (Benevento), Burdisso (Torino), Larsen (Udinese), Schiattarella (Spal) e Romulo (Verona).