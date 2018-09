Serie A: Fiorentina-Udinese 1-0, Benassi piega i friulani Un gol del centrocampista (assist di Chiesa) regala il secondo successo consecutivo alla squadra di Pioli Facebook

02/09/2018 di CESARE ZANOTTO

Nell'anticipo domenicale delle 18, la Fiorentina supera di misura l'Udinese e sale a quota sei punti dopo tre giornate, con i viola che devono ancora recuperare una partita. Al Franchi finisce 1-0 per la squadra di Pioli, che passa al 73' grazie al gol di Benassi, bravo a finalizzare un ottimo assist di Chiesa. Prima sconfitta in campionato per i friulani, che restano fermi a quota 4 punti.

LA PARTITA

E' un'altra serata di festa per la Fiorentina, che dopo il roboante 6-1 al Chievo vince anche contro l'Udinese e resta così a punteggio pieno, visto che la prima gara con la Sampdoria era stata rinviata a causa della tragedia del ponte di Genova. A differenza di sette giorni fa, stavolta gli uomini di Pioli fanno molta più fatica ma alla fine passano grazie al capocannoniere del campionato, Marco Benassi, al terzo centro stagionale. Il centrocampista azzurro, sotto gli occhi del ct Mancini, decide il match con un preciso inserimento al minuto 73: Chiesa lancia nello spazio l'ex granata, che con un destro sul primo palo fa secco Scuffet rompendo l'equilibrio.



L'andamento della partita è pressoché a senso unico, con l'Udinese non crea una sola occasione in 95 minuti. Il 4-2-3-1 di Velazquez - con Lasagna isolato in attacco e mal supportato da Pussetto, De Paul e Machis - è privo di energie e anche di qualità. I friulani si concentrano sulla fase difensiva e con la palla tra i piedi non sanno bene cosa fare, anche a causa dell'organizzazione dei padroni di casa. Così, dopo i 4 punti conquistati nelle prime due gare in Italia, il tecnico spagnolo registra la prima battuta d'arresto che in qualche modo potrebbe anche fare bene visto che le aree di miglioramento - per l'Udinese - sono indubbiamente parecchie.



La Fiorentina invece sviluppa un gioco che, comunque, dipende molto dalle accelerazioni di Chiesa, che parte largo a destra ma spesso taglia forte verso il centro del campo. La non semplice serata di Simeone, troppo statico al centro dell'attacco, viene appunto rimediata dal gol di Benassi mentre Gerson - dopo l'ottimo esordio contro il Chievo - è stato meno brillante anche se ha offerto una prova di sostanza. Positivo pure l'ingresso in campo di Pjaca (al 64' al posto di Eysseric), il cui recupero rappresenterebbe una freccia importante per Pioli, che meglio di così non poteva proprio cominciare.

LE PAGELLE



Chiesa 7 - Con i suoi strappi e con le sue invenzioni è senza dubbio l'uomo in più della Fiorentina. Imprendibile quando accelera in verticale, straordinario l'assist per Benassi.



Biraghi 6,5 - Buon lavoro in entrambe le fasi, grazie anche a una notevole facilità di corsa: dietro è solido, davanti spinge con costanza rendendosi anche pericoloso.



Benassi 7 - Discrete trame di gioco in mezzo al campo, dove è attento senza palla e puntuale con gli inserimenti. Cresce con il passare della gara fino al gol che decide la sfida.



Eysseric 5,5 - Pare ancora in ritardo dal punto di vista fisico e potrebbe fare molto di più con la palla tra i piedi.



Lasagna 5 - Impalpabile al centro dell'attacco friulano, anche a causa di rifornimenti che non arrivano nemmeno per caso.



Pussetto 5 - Prima da titolare in A alquanto deludente. Mai un'idea interessante, mai uno spunto: viene disinnescato senza difficoltà.

IL TABELLINO



FIORENTINA-UDINESE 1-0

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6 (1'st Dragowski 6); Milenkovic 6, Hugo 6,5, Pezzella 6, Biraghi 6,5; Benassi 7, Fernandes 6,5, Gerson 6 (38' st Dabo sv); Chiesa 7, Simeone 5,5, Eysseric 5,5 (19' st Pjaca 6).

A disp.: Ghidotti, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Mirallas, Hancko, Vlahovic, Diks, Thereau All.: Pioli 6

Udinese (4-2-3-1): Scuffet 6; Larsen 6, Nuytinck 6 (43' st Vizeu sv), Ekong 5,5, Samir 5,5; Behrami 5,5 (35' st D’Alessandro sv), Fofana 5,5; Pussetto 5 (18' st Teodorczyk 5,5), De Paul 5,5, Machis 5,5, Lasagna 5.

A disp.: Musso, Nicolas, Wague, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Pontisso. All.: Velazquez 5

Arbitro: Giua

Marcatori: 28' st Benassi (F)

Ammoniti: Gerson, Pezzella, Biraghi (F); Fofana (U)

Espulsi: -

