Serie A, ecco il nuovo calendario: si inizia il 19 agosto, in campo anche il 26 dicembre

18/06/2018

Nove mesi abbondanti di campionato, tre turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre e 3 aprile) e sei soste complessive. La Lega di A ha ufficializzato le date della prossima stagione, che scatterà il prossimo 19 agosto e terminerà il 26 maggio . La Supercoppa italiana verrà disputata a gennaio in una data ancora da definire, mentre la finale di Coppa Italia è stata invece fissata per il 25 aprile .

Il campionato, come detto, si fermerà per sei volte: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo per la Nazionale di Mancini; il 6 e il 13 gennaio, invece, per la sosta invernale.



COPPA ITALIA - IL CALENDARIO



Primo turno eliminatorio - domenica 29/07/2018

Secondo turno eliminatorio - domenica 05/08/2018

Terzo turno eliminatorio - domenica 12/08/2018

Quarto turno - mercoledì 05/12/2018

Ottavi di finale - domenica 13/01/2019

Quarti di finale - mercoledì 30/01/2019

Semifinali (andata) - mercoledì 06/02/2019

Semifinali (ritorno) - mercoledì 27/02/2019

Finale - mercoledì 25/04/2019