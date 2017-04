Serie A, arbitri: Orsato dirigerà il derby Roma-Lazio

27 aprile 2017

Sarà Daniele Orsato l'arbitro del derby tra Roma e Lazio che si giocherà domenica alle 12.30. A coadiuvarlo ci saranno Damato e Di Bello come arbitri di porta e gli assistenti Costanzo e Passeri. Sarà invece Gianluca Rocchi a dirigere Inter-Napoli, posticipo domenicale. Le altre designazioni: Guida per Atalanta-Juve, Banti per Crotone-Milan, Tagliavento per Palermo Fiorentina.