Serie A 2016-2017: tutti i numeri e le statistiche

29 maggio 2017

SERIE A: I NUMERI DELLA STAGIONE

ATALANTA

o L’Atalanta ha stabilito il suo record di punti (72) e vittorie (21) in un singolo campionato di Serie A.

o Quella bergamasca è la squadra che è migliorata di più rispetto allo scorso campionato: 27 punti in più.

o L'Atalanta è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha segnato più gol (18) con i propri difensori.

o Il 2 aprile contro il Genoa, per prima volta in Serie A l'Atalanta ha vinto in trasferta con cinque gol di scarto.

o Per la prima volta, l’Atalanta chiude il campionato di Serie A come migliore squadra lombarda in classifica.

BOLOGNA

o Il Bologna è la squadra che ha segnato meno gol nel quarto d’ora finale di questo campionato (solo cinque).

o Ladislav Krejci ha fornito 8 assist: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05) nessun giocatore del Bologna c’era mai riuscito in un campionato di Serie A.

o Otto pareggi per il Bologna in questo campionato: gli emiliani non ne avevano mai collezionati così pochi in un campionato di Serie A a 20 squadre.

o Nessuna squadra ha segnato meno del Bologna con giocatori entrati dalla panchina in questo campionato (solo due gol).

CAGLIARI

o I sardi hanno incassato 76 gol in questo campionato: primato negativo nella loro storia in Serie A.

o Il Cagliari è anche la formazione che ha concesso più conclusioni agli avversari in questo campionato (653).

o Il Cagliari ha subito 19 gol da fuori area, almeno cinque più di ogni altra squadra nei top-5 campionati europei.

o Quella sarda è la squadra con la maggior differenza tra punti guadagnati in casa e in trasferta (+25) nella Serie A 2016/17.

o Prima di Marco Borriello, era dal 2005/06 che un giocatore del Cagliari non segnava almeno 16 gol in un torneo di Serie A (Suazo, 22 reti).

CHIEVO

o Il Chievo ha subito 61 gol in questa stagione: i veneti non erano mai andati oltre 54 in un singolo campionato di Serie A.

o Il Chievo è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz’ora di gioco (sei) in questa Serie A.

o Considerando solo i giocatori utilizzati, il Chievo è la squadra con l’età media più elevata in questo campionato (31 anni e 106 giorni).

o Valter Birsa è il calciatore del campionato che ha creato più occasioni da palla inattiva (36). 4

CROTONE

o Il Crotone è la squadra che ha tentato meno passaggi (12077) e ha registrato la peggior percentuale di riuscita (67.2%) nella Serie A appena conclusa.

o Il 74% (25 su 34) dei punti conquistati dal Crotone in questa Serie A sono arrivati nel girone di ritorno, record tra le 20 squadre di questo campionato.

o Il Crotone è, al pari della Juventus, la squadra che ha subito meno gol nei primi 15 minuti di gioco nel campionato appena terminato (appena due).

o Diego Falcinelli ha segnato 13 gol in questo campionato, almeno 10 più di ogni altro compagno di squadra.

EMPOLI

o 29 gol segnati dall’Empoli in questo campionato, i toscani non ne hanno mai realizzati meno in una stagione di Serie A a 20 squadre.

o I toscani hanno tentato solo 365 tiri nella Serie A 2016/17, meno di ogni altra squadra.

o L’Empoli è riuscito a recuperare un solo punto da situazione di svantaggio in questa Serie A, record negativo del torneo.

o Lukasz Skorupski è il portiere del campionato che ha parato più rigori in stagione, quattro.

o Giuseppe Bellusci è stato il giocatore della Serie A 16/17 più ammonito, 15 volte.

FIORENTINA

o La Fiorentina ha segnato 16 reti da fuori area in questa Serie A, più di ogni altra squadra.

o Quella viola è, con il Napoli, una delle due squadre del campionato a non aver mai perso da situazione di vantaggio.

o I 15 gol di Nikola Kalinic hanno portato alla Fiorentina ben 18 punti – nessun giocatore è stato più decisivo per la propria squadra in questo campionato.

o Federico Bernardeschi ha segnato 11 gol in questo campionato, ne aveva fatti appena tre nelle due precedenti stagioni in Serie A.

GENOA

o Nessuna formazione di questa Serie A ha trovato meno gol del Genoa nei primi tempi, 14.

o Giovanni Simeone è il quinto giocatore più giovane dei cinque maggiori campionati europei (il più giovane in Serie A) ad aver segnato almeno 12 gol in stagione.

o Il Genoa è la formazione che ha segnato meno reti su palla inattiva in questo campionato (cinque).

o Il Genoa (36) non otteneva così pochi punti in un campionato di A a 20 squadre dal 1950/51 (considerando sempre i tre punti a vittoria).

o Il Genoa è la squadra che ha commesso più falli in questa Serie A (626).

INTER

o 940 cross su azione scodellati dai nerazzurri, primato stagionale nei top-5 campionati europei. o L’Inter è la formazione che ha subito meno gol di testa in questo torneo (quattro).

o Dalla 29ª alla 36ª giornata, l’Inter è rimasta senza successi per otto partite consecutive (2N, 6P): la peggior striscia per in nerazzurri in Serie A dal maggio 1982.

o Era dal 1979 che l’Inter non rimaneva per almeno sei stagioni di fila fuori dalle prime tre posizioni in Serie A.

o Mauro Icardi è il nono giocatore della storia dell’Inter a realizzare almeno 24 gol in un singolo campionato di Serie A dopo Meazza, Nyers, Angelillo, Boninsegna, Ronaldo, Vieri, Ibrahimovic e Milito.

JUVENTUS

o La Juventus è diventata la prima squadra a vincere sei scudetti di fila in Serie A.

o La Juve ha raccolto 542 punti in queste sei stagioni vincenti, 90.3 di media a campionato.

o La Juventus è la squadra che ha segnato di più nei primi 15 minuti di gioco (14 reti) e nei primi tempi (37) in questa Serie A.

o I bianconeri hanno chiuso il campionato sia con la miglior difesa (27 gol subiti) che il minor numero di tiri concessi (353).

o 24 gol per Gonzalo Higuain, l’ultimo bianconero a segnarne di più in un singolo campionato fu Sivori nel 1960/61.

LAZIO

o La Lazio è la formazione che ha segnato più gol di testa in questo campionato, 16.

o La Lazio ha eguagliato il proprio primato di partite vinte (21) in un singolo campionato di Serie A.

o Quella biancoceleste è la formazione che ha realizzato più reti su palla inattiva in questa Serie A, 29.

o Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori della Lazio in questa Serie A, 17.

o Felipe Anderson è il giocatore del campionato con più dribbling completati, 117 – unico oltre quota 100.

MILAN

o Il Milan è la formazione che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo torneo (cinque).

o Gabriel Paletta è il giocatore che ha rimediato più espulsioni in stagione (5) nei cinque maggiori campionati europei.

o Il Milan è la squadra con l’età media più giovane in questo campionato (25 anni, 277 giorni). o Quella rossonera è la squadra con la differenza di punti in negativo più ampia (-15) tra girone d’andata (39) e girone di ritorno (24).

NAPOLI

o Il Napoli ha stabilito il proprio record di punti in una singola Serie A (86) oltre ad aver migliorato il numero di successi (26).

o I partenopei hanno segnato 94 gol in questo campionato, almeno 14 più di ogni altra stagione disputata in Serie A.

o Quella azzurra è stata la squadra con il possesso palla più alto (62.1%) e con la miglior percentuale di passaggi riusciti (87.2%) nel campionato appena concluso.

o Solo Napoli e Real Madrid hanno portato quattro giocatori in doppia cifra di gol nei cinque maggiori campionati europei: in stagione Mertens, Insigne, Callejon e Hamsik per i partenopei.

PALERMO

o Record negativo di punti per il Palermo in una stagione di Serie A da quando si assegnano i tre punti a vittoria (26).

o Il Palermo ha subito 77 gol in questa Serie A, record negativo per i siciliani in una singola edizione della Serie A.

o Il Palermo ha perso 31 punti da situazione di vantaggio, primato negativo in questa Serie A. o Andrea Rispoli ha partecipato a nove gol in questo campionato (sei reti e tre assist), solo Conti dell’Atalanta ha fatto meglio tra i difensori – i tre passaggi vincenti hanno tutti favorito un gol di Nestorovski.

PESCARA

o Nessuna squadra ha utilizzato più giocatori del Pescara in questo campionato di Serie A (34).

o I 18 punti del Pescara rappresentano il record negativo in un campionato di Serie A dal 2004/05, stagione in cui la massima serie è tornata a 20 squadre.

o Il Pescara è la squadra rimasta meno minuti in vantaggio (382) nella Serie A appena conclusa.

o Il 5-0 rifilato al Genoa lo scorso 19 febbraio rappresenta la vittoria più larga di sempre per il Pescara in una partita di Serie A.

ROMA

o La Roma è, con la Juventus, una delle due squadre ad aver trovato il gol in tutte le partite interne di questo campionato.

o La Roma è la squadra che ha vinto più partite in rimonta in questo campionato: sette.

o La Roma ha stabilito il proprio record di punti in un campionato di Serie A (87), migliorando anche quello di gol segnati (90).

o Edin Dzeko, capocannoniere del campionato con 29 gol, ha eguagliato il record di Volk del 1930/31 quale giocatore della Roma con più reti in una singola stagione in Serie A.

o I giallorossi hanno colpito 22 legni, più di ogni squadra nel campionato appena concluso.

SAMPDORIA

o La Sampdoria è la squadra che ha mandato in gol meno calciatori in questo torneo, otto.

o In questo campionato la Sampdoria ha messo 186 volte in fuorigioco gli avversari, più di ogni altra squadra.

o Solo la Roma (22) ha recuperato più punti della Samp da situazione di svantaggio (21) nella Serie A appena conclusa.

o Patrick Schick è il giocatore che ha segnato più gol da subentrato in questo campionato (sei).

SASSUOLO

o I neroverdi hanno mandato a segno 17 calciatori: nessuna squadra ne conta di più nel campionato appena concluso.

o Nessuna squadra ha segnato più gol con giocatori entrati dalla panchina rispetto al Sassuolo, 11. o I 60 gol del Sassuolo (58 se si considera lo 0-3 a tavolino col Pescara) sono in ogni caso un record per i neroverdi in un campionato di Serie A.

o Il Sassuolo è la squadra di Serie A con il saldo punti peggiore rispetto alla passata stagione (-15, da 61 a 46).

TORINO

o Sono 71 i gol del Torino in questo campionato, in Serie A i granata non ne segnavano così tanti dal 1949/50 (80).

o Il Torino ha subito gol per 19 partite di fila in campionato: superata la peggior striscia nella storia del club in Serie A che risaliva al 1950.

o Il Torino ha concesso 66 gol in questo campionato, in Serie A non faceva peggio dal 1958/59 quando ne subì 72. o Il Torino ha subito 12 gol su sviluppo di corner, record negativo in questo campionato. o Andrea Belotti è il giocatore che ha segnato più gol di testa (10) in stagione nei cinque maggiori campionati europei.

UDINESE

o 45 punti i punti conquistati dall’Udinese in questo campionato, era dal 2012/13 che i friulani non facevano meglio.

o L’Udinese ha segnato solo un gol con giocatori italiani (Angella vs Cagliari), record negativo in questo campionato.

o L'Udinese è la squadra che è finita in fuorigioco meno volte in questo campionato (34).

o Sono otto i gol su rigore subiti dall'Udinese in questo campionato, più di ogni altra squadra.