Serie A, cambiano le date e gli orari dell'ultima giornata

22 maggio 2017

Cambiano gli orari dell'ultima giornata di campionato: dopo i verdetti ufficiali di scudetto e qualificazione all'Europa League, la Lega ha ufficializzato che non ci sarà la contemporaneità nemmeno nella 38esima giornata. La Juve giocherà sabato 27, il Milan domenica alle 15, la Roma in contemporanea con il Napoli domenica alle 18 mentre per la salvezza si dovrà attendere domenica sera alle 20.45