Scudetto e Champions, un campionato al fotofinish

19 marzo 2018

Adesso si comincia a fare sul serio, perché la classifica, sia in chiave scudetto che in chiave Champions , è davvero molto corta e da qui alla fine della stagione molto passerà dagli otto scontri diretti ancora in calendario . Si parte da Juve-Milan (30.ima giornata) e si arriva a Lazio-Inter (ultimo turno dell'anno) passando per i derby di Milano (recupero 27.ima giornata) e Roma (32.ima giornata) e la trasferta, ovviamente fondamentale, del Napoli all'Allianz Stadium di Torino (34.ima giornata). Il tutto inframezzato dai quarti di Champions ed Europa League e, speriamo, dalle eventuali semifinali. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla corsa tricolore.

Concretamente, come spiegato da Massimiliano Allegri , la quota scudetto è in questo momento a 101 punti (il Napoli sulla carta può arrivare a 100, ndr). Comprensibilmente il titolo si conquisterà con qualche punto in meno, probabilmente a 98, perché, al di là dello scontro diretto della 34.ima giornata, Juve e Napoli devono passare entrambe per gare ad alto tasso di difficoltà.

INTER E LAZIO, ULTIMA DA BRIVIDI

Ancora meno decifrabile è la corsa per la Champions. Quattro squadre e due posti con la Roma che ha un vantaggio abbastanza consistente e, a sensazione, quasi decisivo. L'ultima della fila è il Milan, impegnato in una rimonta complicatissima ma con una partita in meno rispetto ai giallorossi e alla Lazio. Lazio che, proprio all'ultima di campionato, ospiterà l'Inter all'Olimpico.





Giornata Roma p. 59 Inter p. 55 Lazio p. 54 Milan p. 50 30.ima BOLOGNA Verona Benevento JUVENTUS 27.ima*** - MILAN - Inter 31.ima Fiorentina** TORINO UDINESE** Sassuolo 32.ima LAZIO** ATALANTA Roma** Napoli 33.ima Genoa Cagliari FIORENTINA TORINO 34.ima SPAL** CHIEVO Sampdoria** Benevento 35.ima Chievo** Juventus TORINO** BOLOGNA 36.ima CAGLIARI** UDINESE Atalanta** Verona 37.ima Juventus Sassuolo CROTONE ATALANTA 38.ima SASSUOLO LAZIO Inter Fiorentina

dicono che la questione si risolverà tra ia meno di un exploit vero e proprio del. Forse partire dai rossoneri rende l'analisi più chiara e semplice. Il futuro della squadra di, è banale dirlo, passa attraverso le prossime due partite.in trasferta enel derby diranno se la rincorsapossa essere realmente alla portata del Milan oppure no. Gattuso ha, i punti in meno in classifica, e un, dato che sarà il solo a poter giocare in casa, per intenderci, giocaranno sul proprio campo solo quattro partite. Calendario alla mano, è lecito potersi attendere un filotto di risultati positivi dal Milan tra la 33.ima e l'ultima giornata. Prima dello sprint finale, però, dovrà fare punti, e possibilmente molti, controNon facilissimo se si pensa che, nelle stesse tre partite, il Milan fece zero punti un girone fa. Zero ne fece anche contro Lazio e Roma, poi entrambe battute nel girone di ritorno.Propriosono anche le squadre cui toccheranno meno sfide da dentro o fuori. Derby a parte, peraltro infilato a ridosso del ritorno degli ottavi di coppa, le due squadre romane avranno un solo big match a testa. Per lac'è la, a due giornate dalla fine e quindi forse ininfluente per la corsa Champions dei giallorossi; lasi troverà invece l'nell'ultimo giro di ruota. Inter che, però, vincendo ilnel recupero scaverebbe un solco mica male con i biancocelesti. La squadra di Spalletti ha dimostrato di essere altamente imprevedibile: ha alternato buoni o ottimi risultati a passaggio a vuoto incomprensibili. In linea teorica resta ancora la favorita per il quarto posto (se non il terzo). In pratica tutto, quando si parla dei nerazzurri, è possibile., con gli scontri diretti ben distanziati e senza impegni europei. Il terzetto, tutte in trasferta, potrebbe però pesare moltissimo. Sarà in ogni caso una corsa che si risolverà al fotofinish o quasi. Adesso si fa sul serio. Chi sbaglia è davvero perduto.