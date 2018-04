Scudetto e Champions: la Juve allunga per il tricolore, l'Inter risale in Europa. Il Milan ora è quasi fuori Sette scontri diretti e ultime quattro giornate decisive sia per il titolo che per i piazzamenti nei primi quattro posti

1 aprile 2018

Il tempo stringe, le giornate diventano sempre meno, i conti si fanno più serrati: meno otto alla fine del campionato e recuperi a parte (vedi il derby tra Milan e Inter di mercoledì) in gioco restano 24 punti. Ecco spiegato perché la quota scudetto, parola di Max Allegri, è ora fissata a 99 punti: il Napoli, adesso a 74, potrebbe salire in caso di filotto fino a 98, molto molto più in là degli 87 punti indicati ieri da Sarri come vero obiettivo degli azzurri (siginificherebbe battere il record del club in campionato). Ma queste sono più che altro schermaglie di maniera: la quota tricolore è certamente altissima ma probabilmente non tanto elevata.



Archiviata la 30esima giornata con il big match Juve-Milan finito ai bianconeri, tra scudetto e zona Champions restano in calendario diverse altre tappe clou: il derby di Milano (recupero 27.ima giornata) e quello Roma (32.ima giornata), la trasferta del Napoli all'Allianz Stadium di Torino (34.ima giornata) e last but not least la sfida Lazio-Inter fissata per l'ultimo turno dell'anno. Il tutto inframezzato dai quarti di Champions (martedì e mercoledì prossime le partite di andata di Juve e Roma con Real e Barcellona) ed Europa League (Lazio in campo giovedì) e, speriamo, dalle eventuali semifinali. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla corsa tricolore.



LA QUOTA SCUDETTO FISSATA A 99 PUNTI Concretamente, come spiegato da Massimiliano Allegri, la quota scudetto è in questo momento fissata a 99 punti (il Napoli sulla carta può arrivare a 98, ndr). Comprensibilmente il titolo si conquisterà con qualche punto in meno perché, al di là dello scontro diretto della 34.ima giornata, Juve e Napoli devono passare entrambe per gare ad alto tasso di difficoltà.



Giornata Juventus p. 78 Napoli p. 74 31.ima BENEVENTO ** Chievo 32.ima Sampdoria ** MILAN 33.ima CROTONE Udinese 34.ima Napoli ** JUVENTUS 35.ima INTER ** FIORENTINA 36.ima Bologna ** Torino 37.ima ROMA SAMPDORIA 38.ima Verona Crotone

* IN MAIUSCOLO LE GARE IN TRASFERTA

** GARE PRECEDENTI O SUCCESSIVE ALLA CHAMPIONS



Partiamo dai dati di fatto. La Juventus, al netto del vantaggio attuale di quattro punti in classifica, ha un grande jolly tra le mani, giocherà lo scontro diretto sul proprio campo. A differenza della squadra di Sarri, però, i bianconeri hanno ancora tre match molto pesanti (Napoli appunto più Inter e Roma, questi ultimi due in trasferta) da qui alla fine del campionato e sarà impegnata anche in Champions nei quarti contro il Real Madrid. Per gli azzurri la trasferta più pesante (oltre a quella dell'Allianz Stadium, ovviamente) è quella di San Siro col Milan. Occhio però alla Fiorentina alla 35esima, subito dopo la sfida con la Juve.



Dovesse poi superare il turno, si troverebbe a giocare le eventuali semifinali in un momento molto delicato della stagione tra le sfide a Napoli e Inter. Almeno sulla carta il calendario potrebbe aiutare leggermente il Napoli.

**Partiamo dai dati di fatto. La, al netto del vantaggio attuale di quattro punti in classifica, ha. A differenza della squadra di Sarri, però, i bianconeri hanno(Napoli appunto più Inter e Roma, questi ultimi due in trasferta) da qui alla fine del campionato e sarà impegnata anche in. Per gli azzurri la trasferta più pesante (oltre a quella dell'Allianz Stadium, ovviamente) è quella di San Siro col Milan. Occhio però alla Fiorentina alla 35esima, subito dopo la sfida con la Juve.Dovesse poi superare il turno, si troverebbe a giocare lein un momento molto delicato della stagione tra le sfide a. Almeno sulla carta il calendario potrebbe aiutare leggermente il Napoli.

ROMA, INTER E LAZIO. MILAN PIU' LONTANO Ancora più incerta la corsa per la Champions. Roma, Inter e Lazio (più il Milan che però dopo il ko contro la Juve ha visto allontanarsi ancora l'obiettivo sperato) e due posti utili con i giallorossi che con il pari di Bologna hanno sprecato il buon vantaggio conquistato e ora potrebbero vedersi scavalcare dall'Inter nel caso in cui i nerazzurri vincessero il derby con il Milan. Ipotesi quest'ultima che fra l'altro eliminerebbe definitivamente i rossoneri dalla corsa. La Lazio confida, oltre che in se stessa, anche nei passi fassi altrui e si giocherà le sue chance nel derby della 32esima e poi, proprio all'ultima di campionato, ospiterà l'Inter all'Olimpico.



Giornata Roma p. 60 Inter p. 58 Lazio p. 57 Milan p. 50 27.ima*** - MILAN - Inter 31.ima Fiorentina** TORINO UDINESE** Sassuolo 32.ima LAZIO** ATALANTA Roma** Napoli 33.ima Genoa Cagliari FIORENTINA TORINO 34.ima SPAL** CHIEVO Sampdoria** Benevento 35.ima Chievo** Juventus TORINO** BOLOGNA 36.ima CAGLIARI** UDINESE Atalanta** Verona 37.ima Juventus Sassuolo CROTONE ATALANTA 38.ima SASSUOLO LAZIO Inter Fiorentina

* IN MAIUSCOLO LE GARE IN TRASFERTA

** GARE PRECEDENTI O SUCCESSIVE A CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

*** RECUPERO DI CAMPIONATO



Calendario e classifica dicono che la questione si risolverà tra giallorossi, nerazzurri e biancocelesti a meno di un exploit vero e proprio del Milan e di un crollo di chi ora sta davanti. Dopo il ko contro la Juve, il futuro della squadra di Gattuso, è banale dirlo, passa dall'Inter e dal derby di mercoledì prossimo. Se non vince, inutile fare troppi calcoli. L'impresa diventerebbe proibitiva: un solo risultato, dunque.



Anche per Lazio e Roma il derby avrà un peso specifico notevole. Poi uno scontro pesante a testa. Per la Roma c'è la Juve, a due giornate dalla fin; la Lazio si troverà invece l'Inter nell'ultimo giro di ruota. Inter che, però, vincendo il derby nel recupero scaverebbe un solco mica male con i biancocelesti (quattro punti) e si porterebba addiriturra al terzo posto davanti alla Roma. La squadra di Spalletti ha dimostrato di essere altamente imprevedibile: ha alternato buoni o ottimi risultati a passaggi a vuoto incomprensibili. In linea teorica resta ancora la favorita per il quarto posto (se non il terzo). In pratica tutto, quando si parla dei nerazzurri, è possibile. Ha un calendario abbastanza equilibrato, con gli scontri diretti ben distanziati e senza impegni europei. Il terzetto Milan, Atalanta e Torino, tutte in trasferta, potrebbe però pesare moltissimo. Sarà in ogni caso una corsa che si risolverà al fotofinish o quasi.



dicono che la questione si risolverà traa meno di un exploit vero e proprio del. Dopo il ko contro la Juve, il futuro della squadra di, è banale dirlo, passadi mercoledì prossimo. Se non vince, inutile fare troppi calcoli. L'impresa diventerebbe proibitiva: un solo risultato, dunque.il derby avrà un peso specifico notevole. Poi uno scontro pesante a testa. Per lac'è la, a due giornate dalla fin; lasi troverà invece l'nell'ultimo giro di ruota. Inter che, però, vincendo ilnel recupero scaverebbe un solco mica male con i biancocelesti (quattro punti) e si porterebba addiriturra al terzo posto davanti alla Roma. La squadra di Spalletti ha dimostrato di essere altamente imprevedibile: ha alternato buoni o ottimi risultati a passaggi a vuoto incomprensibili. In linea teorica resta ancora la favorita per il quarto posto (se non il terzo). In pratica tutto, quando si parla dei nerazzurri, è possibile., con gli scontri diretti ben distanziati e senza impegni europei. Il terzetto, tutte in trasferta, potrebbe però pesare moltissimo. Sarà in ogni caso una corsa che si risolverà al fotofinish o quasi.

I SETTE SCONTRI DIRETTI GIORNATA PARTITE 27.ima* Milan-Inter 32.ima Milan-Napoli Lazio-Roma 34.ima Juventus-Napoli 35.ima Inter-Juventus 37.ima Roma-Juventus 38.ima Lazio-Inter

*Recupero



*Recupero

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X