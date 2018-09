Sassuolo-Empoli, quante polemiche: Di Francesco segna, il Var non interviene

21/09/2018

Un'altra bufera Var in Serie A dopo i tanti e clamorosi errori dello scorso weekend. Nell'anticipo del Mapei Stadium tra Sassuolo ed Empoli , vinto per 3-1 dai neroverdi, la terza rete dei padreoni di casa segnata da Di Franesco (tra l'altro bellissima) sembra viziata da un netto fallo laterale in favore degli ospiti: il pallone che Lirola serve al figlio del mister della Roma sembra aver completamente varcato la linea laterale, ma nessuno, né il guardalinee Galetto né in cabina Var se n'è accorto. Un episodio che ha scatenato le ire di molti tifosi, che sui social si chiedono: "Ma la Var non si usa più?".

Davvero il modo peggiore per l'arbitro La Penna per concludere una partita ricca di episodi, ma fin lì diretta sostanzialmente bene dal fischietto di Palermo. Giuste le ammonizione del primo tempo da parte del direttore di gara, che punisce una serie di interventi irruenti senza perdere il controllo della partita. Nella ripresa Ferrari è tenuto in gioco da due avversari in occasione del gol del 2-1, quindi tutto regolare, mentre al 18' resta qualche dubbio sul contatto in area tra Krunic e Babacar che non viene sanzionato con un rigore (l'azione poteva essere rivista al Var). Episodio chiave e molto ben giudicato al 26', in occasione dell'espulsione di Zajc: il trequartista dell'Empoli, già ammonito, si lascia cadere in area senza essere toccato da Bourabia per cui il secondo giallo è sacrosanto. Tanti dubbi invece, come detto, sulla terza rete dei padroni di casa: Lirola, che serve a Di Francesco (dietro la linea della palla e quindi in posizione regolare) la palla del definitivo 3-1, si porta infatti avanti il pallone dopo che quest'ultimo sembra esser uscito completamente in fallo laterale. Di parare opposto invece il Var, che decide di non annullare il gol.