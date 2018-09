Sassuolo, Boateng ammette: "Mi piacerebbe fare l'attore, ho ricevuto delle proposte"

11/09/2018

Abile ballerino sulle note delle canzoni di Michael Jackson, ma anche rapper emergente che ha stupito col singolo "King", il 31enne ghanese pensa già al futuro post-calcio. In un'intervista rilasciata alla "Bild", Boateng ha ammesso di aver ricevuto diverse proposte, sia da attore che da cantante: "Ero stato contattato per la serie '4 Blocks', mi sarebbe piaciuto molto. Ma si girava il lunedì e il martedì, per me impossibile visti gli impegni degli allenamenti. Magari un giorno avrò un'altra occasione. Tre o quattro case discografiche mi hanno contattato per altre canzoni ma ho rifiutato. Ora faccio il calciatore". Un futuro certo, ma ancora da rinviare, per Boateng che in campo o fuori riesce comunque a far parlare di sé.