Ronaldo o Messi? Su Instagram vince CR7: guadagni record per l'attaccante bianconero

27/09/2018

Le cifre, rivelate da uno studio della rivista, sono frutto dell'interazione che gli utenti hanno con il profilo preso in esame attraverso like e commenti ai vari post. Mix di sponsorizzazioni, calcio e famiglia, l'account Instagram di Ronaldo è uno dei più seguiti tra gli sportivi. Ma alle spalle, per guadagno, non c'è solo Messi: Neymar (513mila euro), David Beckham con (257mila euro per post), Bale (158mila), Ibrahimovic (150mila a post) e Luis Suarez (128mila euro).



Ma tutti, Ronaldo compreso, sono lontani anni luce dalle star americane. La classifica generale infatti è dominata da Kylie Jenner, sorellastra Kardashian, che con i suoi 850mila euro per post e la più ricca su Instagram davanti alla cantante Selena Gomez (684mila) e all'asso portoghese.