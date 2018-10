Roma, De Rossi continua le terapie: in dubbio per la Spal

09/10/2018

Nei giorni in cui diversi giocatori della Nazionale (D'Ambrosio, Romagnoli, Cutrone e Zaza ) sono costretti ad abbandonare il ritiro di Coverciano, c'è un altro azzurro a cui il ct Mancini ha dovuto rinunciare, Daniele De Rossi , che sta provando un recupero lampo per essere già in campo dopo la sosta contro la Spal . Il capitano della Roma , tornato dalla trasferta di Empoli con la frattura della quinta falange del piede sinistro, ha già iniziato il lavoro specifico.

Ancora da stabilire con esattezza i tempi di recupero, ma in casa giallorossa c'è fiducia, anche perché l'infortunio di De Rossi è molto simile a quello che in tempi recenti non ha impedito a Kolarov di giocare sia il derby sia la gara di Champions League col Viktoria Plzen. L'obiettivo del centrocampista e dello staff medico giallorosso è quello di provare a recuperare per la sfida contro la Spal in programma sabato 20 ottobre, ma De Rossi potrebbe anche decidere, insieme a Di Francesco, di saltare la gara di campionato per tornare al top contro il CSKA in Champions League.