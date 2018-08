Riparte la serie A: misure anti-terrorismo a Verona, Roma blindata per Lazio-Napoli

18/08/2018

Tutto pronto per l’arrivo del "marziano" Cristiano Ronaldo. A Verona il vice-prefetto Sidoti ha spiegato che verranno impiegate anche misure antiterrorismo per garantire la sicurezza all’evento che si terrà oggi alle 18 al Bentegodi, quando Cr7 "atterrerà" sulla serie A. Previsti più di 30mila spettatori, stadio esaurito, e quartiere blindato: sarà impossibile avvicinarsi all’impianto in auto, verrà creato un cordone di sicurezza e ci saranno particolari servizi di prefiltraggio per tutti i tifosi. "Un evento così non si era mai verificato - ha detto il vice-questore al Corriere di Verona - lo stadio sarà preso d’assalto, abbiamo preso importanti misure di sicurezza". Tra i bianconeri in difesa sicuri titolari Chiellini, Cancelo e Alex Sandro. Uno tra Emre Can e Khedira al fianco di Pjanic a centrocampo, ballottaggio Bernardeschi-Cuadrado. In avanti Douglas Costa, Dybala e naturalmente Cr7.



Allerta massima a Roma - Situazione analoga, ma per altri motivi, a Roma, dove la zona dello stadio Olimpico verrà blindata. Attesi 35mila spettatori, venduti 1100 biglietti per il settore ospiti: i tifosi del Napoli dovranno parcheggiare a piazzale Clodio, gli autobus stazioneranno nell’area di parcheggio di Lungotevere della Vittoria, dove a partire dalle 13 di oggi è previsto lo sgombero di tutte le auto in sosta. Venendo al campo, Inzaghi dovrà fare a meno di Lulic, Patric e Leiva squalificati, con Murgia e Berisha in forte dubbio. Caceres a sinistra e Badelj in cabina di regia, in difesa ballottaggio aperto tra Luiz Felipe e Wallace. Nel Napoli due soli dubbi per Ancelotti: Insigne favorito su Mertens, con Milik al centro dell'attacco. Poi uno tra Zielinski o Fabian Ruiz da interno sinistro, Hamsik da centrale nel centrocampo a 3.



Le altre - Si giocherà domani Torino-Roma (ore 18): verranno convocati Soriano e Zaza, anche se non dovrebbero partire titolari. Nella Roma ballottaggio Strootman-Cristante, Pastore dal 1’, Under e Perotti ai lati di Dzeko. Alle 20.30 Bologna-Spal, Parma-Udinese, Sassuolo-Inter ed Empoli-Cagliari, lunedì sera Atalanta-Frosinone.