Recuperi di A: Samp-Fiorentina il 19 settembre, Milan-Genoa il 31 ottobre

17/08/2018

La Lega Serie A ha annunciato le date in cui saranno recuperate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, gare valide per la prima giornata e rinviate in accoglimento delle richieste dei due club genovesi a seguito della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto. Sampdoria-Fiorentina si giocherà mercoledì 19 settembre , Milan-Genoa si recupererà mercoledì 31 ottobre . Gli orari delle gare, spiega la Lega, saranno comunicati successivamente.

FABBRICINI: "STOP DI RIFLESSIONE ERA NECESSARIO, CALCIO FERMO SOLO SE..."

"È un lutto nazionale, sabato ci sono le esequie e credo ogni opinione sia corretta. Il calcio, come tutti gli spettacoli, è sempre andato avanti ma indubbiamente una coscienza popolare, civica dovrebbe imporre una giornata di ripensamento". Così Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, intervistato ai microfoni di RaiSport. "Per come ho patito seguendo la vicenda, avendo visto quelle scene drammatiche e compreso che la nostra vita è appesa ad un filo, è indubbio che uno stop di riflessione ci vorrebbe. Ma come ci vorrebbe per tanti altri aspetti della vita del nostro paese", ha aggiunto. "Sono convinto, come già detto, che anche il calcio farebbe la sua parte di fronte a una giornata di lutto nazionale nella quale tutte le attività ludiche fossero sospese" ha concluso Fabbricini.