Piatek, che impatto: Genova sogna con il suo bomber da record

27/09/2018

In pochi lo conoscevano al momento del suo acquisto da parte del Genoa, alcuni, oggi i più felici, lo hanno comprato al Fantacalcio, ma nessuno poteva aspettarsi che Krzysztof Piatek avrebbe avuto un inizio di stagione così devastante al suo primo anno in Italia. Prima il poker rifilato al Lecce in 37 minuti in Coppa Italia, poi i gol in campionato, tanti, sei in cinque partite, che fanno del polacco classe 1995 il capocannoniere della Serie A e il primo giocatore dei principali cinque campionati europei 2018/19 ad arrivare in doppia cifra in tutte le competizioni.