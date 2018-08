Parma-Udinese 2-2, Inglese brilla ma non basta: De Paul trascina i friulani al pareggio

19/08/2018

LE STATISTICHE

L'Udinese non pareggiava l'esordio stagionale in Serie A dalla stagione 2009/10, anche in quell'occasione 2-2 contro il Parma.



Nel primo tempo il Parma ha giocato ben 21 palloni nell'area avversaria, il triplo di quelli dell'Udinese (7).



Per la seconda volta consecutiva in Serie A il primo gol stagionale di Roberto Inglese è arrivato al primo tiro nello specchio e contro l'Udinese.



Tutti gli ultimi tre gol di Inglese in Serie A sono arrivati di sinistro - con il mancino aveva segnato solo una delle sue precedenti 23 reti.



Entrambe le reti di Antonino Barillà in Serie A sono arrivate in partite casalinghe.



Solo due dei nove gol di Rodrigo de Paul in Serie A sono arrivati in trasferta, entrambi su calcio di rigore.



In particolare tutti gli ultimi cinque gol di de Paul in Serie A sono arrivati dal dischetto.



Seko Fofana non trovava il gol in trasferta in Serie A dal dicembre 2016 (vs Atalanta).



Fofana ha disputato oggi la sua 50a partita in Serie A.