Panchine speciali per Ranieri e Pirozzi

27 marzo 2017

Non solo la Panchina d'Oro di Sarri. A Coverciano sono stati premiati anche Claudio Ranieri e Sergio Pirozzi . L'ex tecnico del Leicester è stato premiato per la straordinaria carriera culminata, lo scorso anno, con la vittoria della Premier League, mentre il sindaco di Amatrice, allenatore del Trastevere in serie D, è stato riconosciuto il coraggio e l'umanità dimostrati nei giorni del terremoto. La Panchina d'Argento per il miglior tecnico di Serie B, invece, è stata vinta da Ivan Juric che allenava il Crotone. Miglior allenatore della Lega Pro è stato giudicato Leonardo Semplici della Spal. La Panchina d'oro per la serie A femminile, per il terzo anno consecutivo è andata a Milena Bertolini del Brescia, mentre Federica D'Astolfo e stata insignita della panchina d'argento per la B femminile.

Panchina d'Oro

Primo posto per Maurizio Sarri del Napoli (25 voti)

Secondo posto per Massimiliano Allegri della Juventus (22 voti)

Terzo posto per Eusebio Di Francesco del Sassuolo (7 voti)



A Claudio Ranieri la Panchina d'Oro speciale per l'impresa alla guida del Leicester City.

Panchina d'Oro speciale anche a Claudio Pirozzi, Sindaco di Amatrice.



Panchina d'Argento

Primo posto per Ivan Juric lo scorso anno al Crotone (25 voti)

Secondo posto per Massimo Rastelli del Cagliari (18 voti)

Terzo posto per Massimo Oddo lo scorso anno al Pescara (10 voti)



Panchina d'Oro di Lega Pro

Primo posto Leonardo Semplici della Spal (43 voti)

Secondo posto per Roberto De Zerbi lo scorso anno al Foggia (13 voti)

Terzo posto per Roberto Venturato del Cittadella (11 voti)



Panchina d'Oro femminile a Milena Bertolini del Brescia Calcio.

Panchina d'Argento di Serie B femminile a Federica d'Astolfo (Reggiana).