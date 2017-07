Oggi il sorteggio del calendario della Serie A

26 luglio 2017

I CRITERI E I VINCOLI DEL SORTEGGIO

La Lega Serie A ha reso noti i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario 2017/2018. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri: nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta; non vi possono essere piu' di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l'altra in trasferta; e' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le coppie Bologna-Spal, Chievo-Hellas Verona, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma; in tutti i casi in cui cio' e' stato possibile, si e' tenuto conto delle situazioni di indisponibilita' del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza; nelle citta' che presentano due Societa' che condividono lo stesso stadio (Genova, Milano, Roma e Verona), l'ordine di esordio in casa e' invertito rispetto al Campionato 2016/2017; le Societa' che, nel Campionato di Serie A Tim 2016/2017, hanno disputato fuori casa l'ultima gara giocano in casa l'ultima partita.



Nella costruzione degli abbinamenti delle societa' al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti, informa la Lega, i seguenti criteri: nei turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le Societa' Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, ne' i derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino e Verona; i derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino e Verona non sono possibili ne' alla prima ne' all'ultima giornata e si effettuano in giornate diverse fra loro; salvo quanto indicato al punto b) che precede, tutte le Societa' possono incontrarsi anche alla prima o all'ultima giornata; non vi puo' essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2016/2017; nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, Societa' che si sono gia' incontrate nella prima giornata dei Campionati 2015/2016 o 2016/2017; nell'ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, societa' che si sono gia' incontrate nell'ultima giornata dei Campionati 2015/2016 o 2016/2017; le Societa' partecipanti alla Champions League (Juventus, Napoli e Roma) non incontrano le Societa' partecipanti all'Europa League (Atalanta, Lazio e Milan) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League (6a, 9a, 12a e 16a giornata); le Societa' partecipanti ai turni preliminari e/o ai Play-Off della Champions League (Napoli) e dell'Europa League (Milan) non si incontrano tra loro nella 1a giornata.



Queste le segnalazioni delle Societa' o dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno: ATALANTA: fuori casa il 15 ottobre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (riunione Ministri dell'Agricoltura G7). BOLOGNA: fuori casa il 1 ottobre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (Visita Santo Padre). CAGLIARI: fuori casa il 20 e 27 agosto 2017 per indisponibilita' dello stadio (lavori di adeguamento). FIORENTINA: fuori casa il 19 novembre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (Incontro nazionale Italiana di Rugby); fuori casa il 26 novembre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Marathon). JUVENTUS: fuori casa il 1 ottobre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (riunione Ministri del Lavoro G7). NAPOLI: fuori casa il 4 febbraio 2018 per concomitanza con altro evento cittadino (Oltremare Half Marathon). SPAL: fuori casa il 20 agosto 2017 per indisponibilita' dello stadio (lavori di adeguamento). TORINO: fuori casa il 10 settembre 2017 per concomitanza con altro evento cittadino (The Color Run e convention internazionale).