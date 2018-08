Napoli-Milan, che sfida in porta! Ballottaggio Karnezis-Ospina, Donnarumma sicuro del posto

22/08/2018

Pepe Reina che sarà grande protagonista della serata nonostante la partenza dalla panchina: i tifosi del Napoli riserveranno una accoglienza particolare al grande ex che ha lasciato ottimi ricordi nelle quattro stagioni vissute all’ombra del Vesuvio. L’eredità lasciata da Reina in porta De Laurentiis l’ha affidata al giovane Meret che però si è infortunato pochi giorni dopo l’arrivo in ritiro. Da qui l’idea degli uomini mercato del Napoli di acquisire un nuovo portiere d’esperienza da affiancare a Karnezis, dimostratasi poco affidabile nel corso delle amichevoli estive. La scelta è ricaduta sul colombiano Ospina che potrebbe partire da titolare già nella sfida contro il Milan. Ancelotti sta riflettendo molto anche in virtù dei segnali di ripresa dati da Karnezis che nel match d’esordio contro la Lazio ha compiuto due buoni interventi. La riserva verrà scioltà solo poche prima dell’inizio di una gara che si preannuncia d’alta tensione specialmente per i portieri: ogni errore potrebbe costare carissimo. Anche il posto come nel caso di Donnarumma che ha il fiato sul collo di un Reina che non ha alcuna intenzione di vivere una stagione intera al Milan da secondo.