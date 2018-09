Napoli, Meret non è ancora pronto: si allungano i tempi di recupero

22/09/2018

Brutte notizie per il Napoli e per il suo giovane portiere, Alex Meret, al ritorno dalla trasferta di Champions in Serbia. Nonostante l'ex Udinese sia stato convocato da Ancelotti per la sfida contro la Stella Rossa, infatti, i suoi tempi di recupero sono ancora incerti. L'estremo difensore azzurro, comprato in estate per fare il titolare, è fermo da ormai due oltre mesi per la frattura dell’ulna sinistra rimediata in allenamento durante il ritiro estivo e come riporta Il Mattino continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato la sensibilità del pollice della mano.