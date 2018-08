Napoli, Ancelotti: "Il gol preso ci ha svegliato. Ho un gruppo sano, faremo bene"

18/08/2018

Il ritorno in Serie A di Carlo Ancelotti è coinciso con una bella vittoria del suo Napoli sul campo della Lazio: "C'era tanta emozione per l'esordio, poi ci siamo rialzati. Siamo stati un po' lenti, ma è normale" ha commentato il tecnico. "Ho un gruppo sano e i presupposti per fare bene ci sono, mi fa piacere essere tornato". Ancora in gol Milik: "Gli auguro di fare quello che Shevchenko ha fatto con me, credo che farà tanti gol".

Il gol subito da Immobile ha cambiato il volto del match del Napoli che dalla seconda metà del primo tempo in poi ha preso in mano la sfida: "Per fortuna ci siamo rialzati anche se oggi siamo stati un po' lenti nel gioco. Avevamo poca intensità nella fase difensiva - ha notato Ancelotti -, arrivavamo sempre in ritardo ed eravamo timidi nella costruzione del gioco. Poi il gol ci ha svegliato dal torpore e abbiamo iniziato a giocare con più ritmo e intensità, alla fine abbiamo meritato di vincere".



"La squadra ha ottima qualità e Napoli è un posto unico per passione ed entusiasmo. Ci tenevamo a fare bene dopo un'estate complicata. I presupposti per fare bene ci sono, ho un gruppo sano e siamo riusciti a giocare con qualità anche in una partita di sofferenza". Protagonista Milik: "E' sveglio, credo farà tanti gol. Gli auguro di fare quello che ha fatto Sheva".