Milan, Gattuso confessa: "Un sogno stare qui, ma sento il peso delle responsabilità"

02/10/2018

Una vita per il rossonero per Gennaro Gattuso , prima in campo ed oggi in panchina. Tifoso sin da bambino, cresciuto in una famiglia che gli ha lasciato in eredità l'amore per il Diavolo, Ringhio si gode la nuova vita da tecnico del Milan . Entusiasmo ed orgoglio, ma anche tanto peso e responsabilità per l'allenatore dei rossoneri: "Stare qui è un sogno, ma c'è un problema: ogni volta che scendiamo in campo sento un peso enorme".

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Uefa, Gattuso ha raccontato le proprie emozioni nell'aver vestito prima la maglia rossonera e poi esserne diventato la guida tecnica: "Il Milan per me, vedendo gli anni da giocatore e da allenatore, è come una famiglia perché sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri. Per me è sempre stato un sogno stare qui. Però c'è un problema: ogni volta che scendevo in campo da giocatore, e oggi in panchina, sento un peso enorme. Già di mio sento tanto la pressione, vivo molto le partite, ma non è facile. E' qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso tantissime responsabilità. Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club".