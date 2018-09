Lazio, Inzaghi: "Roma più affamata di noi, ha meritato"

29/09/2018

"Avevamo pareggiato meritatamente - continua Inzaghi - sull'1-1 l'inerzia poteva cambiare, ma la punizione di Kolarov ci ha condannato. Peccato aver preso gol dopo tre minuti, ma il calcio è questo, non ti regala nulla". "Dovevamo fare meglio nel primo tempo quando abbiamo avuto un maggior possesso palla - ha aggiunto il tecnico - loro si sono chiusi e siamo stati penalizzati da tre palle inattive. Avevo detto che avrebbe vinto il derby la squadra più affamata, e così è stato, ma questa gara ci servirà da lezione, sapremo reagire come abbiamo sempre fatto".

Non fa drammi Inzaghi come non li fa nemmeno Marco Parolo, anche se la delusione è grande: "Penso che questa partita sia stata decisa da episodi - ha detto l'azzurro - noi non siamo stati bravi nei momenti decisivi. Stavamo facendo una buona partita, loro all'inizio erano intimoriti. Sono stati bravi nelle ripartenze, ma quando fai la partita ci sta di concedere qualcosa. Dopo l'1-1 potevamo cambiare la partita, poi il gol loro ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a riprenderla. Sicuramente ci è mancata la fortuna". "Fa male perdere un derby - ha concluso Parolo - a noi e ai nostri tifosi. Però dobbiamo guardare avanti, questa squadra ha dimostrato di potersi rialzare e ripartire. Siamo ancora davanti a loro, però dobbiamo pedalare e far girare la fortuna dalla nostra parte, anche se a volte te la devi cercare".