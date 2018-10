Lazio-Inter si giocherà: il prefetto dà il via libera

29/10/2018

"Non ci sono notizie in base alle quali la partita venga rinviata e non ci sono sono ulteriori comunicazioni. Al momento la gara si giocherà, non attendiamo altre riunioni o comunicazioni, non ce ne saranno - ha detto il responsabile della comunicazione della Lazio Stefano De Martino ai microfoni di Lazio Style Radio - A meno di altre comunicazioni, è bene comunicare che la gara si giocherà. È bene chiarire che non è la società che prende la decisione di giocare o meno, noi dobbiamo solo comunicare. Al momento che vi parlo la gara si giocherà regolarmente". Lazio e Inter dunque scenderanno in campo. L'Inter vuole bissare la vittoria del 20 maggio scorso che la portò in Champions League: tre punti significherebbero aggancio al Napoli al secondo posto. Dal canto suo la Lazio cerca la rivincita sui nerazzurri e il sorpasso in classifica. Immobile contro Icardi è una sfida nella sfida tra i due capocannonieri della scorsa stagione.