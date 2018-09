Juventus-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

24/09/2018

Dopo la lotta scudetto della passata stagione, Juventus e Napoli si ritrovano di fronte a Torino sabato sera. Per la supersfida in programma alle 18:00 l'Allianz Stadium sarà vietato a tutti i residenti in Campania. Il prefetto di Torino, Renato Saccone, ha infatti emesso un decreto che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in tutta la regione Campania, anche se in possesso della Fidelity Card.