Juve-Napoli è già qui: sabato una sfida dal sapore di scudetto

24/09/2018 di ALBERTO GASPARRI

Da una parte c'è una corazzata che ogni anno che passa si fa sempre più forte e imbattibile. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto fare un ulteriore balzo in avanti sul piano della qualità e della classe pura ai campioni d'Italia, ma, stranamente, non sono i singoli il loro punto di forza. Perché come ha ribadito la partita di Frosinone, ma anche quella precedente di Valencia, è il gruppo la vera arma vincente dei bianconeri. Non è un caso che ogni singolo giocatore sottolinei nei numerosi post social il "teamwork", il "lavoro di squadra" che c'è dietro ogni successo. Insomma, un po' come i moschettieri, "tutti per uno e uno per tutti". Dove quell'uno è diventato indiscutibilmente CR7. Si vede che il portoghese non è ancora perfettamente intergrato nell'ingranaggio juventino, ma la mentalità del vincente, quella sì, corrisponde perfettamente al motto bonipertiano del "vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Sudore, impegno e sacrificio sono le basi che permettono al talento di risolvere anche i rompicapo più intricati. Certo, per cacciare il Napoli a -6 e mettere una ulteriore ipoteca sull'ottavo scudetto di fila servirà una prestazione un po' più convincente delle ultime.