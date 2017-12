Il Torino scappa, la Spal lo riprende: 2-2

23 dicembre 2017

LE STATISTICHE

La SPAL è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (una vittoria è stata seguita da tre pareggi), non ci riusciva dal febbraio 1968.

La squadra ferrarese non pareggiava tre gare casalinghe di fila in A da marzo del 1964.

Il Torino si conferma la squadra che pareggia maggiormente in questo campionato (nove), sono infatti cinque i pareggi granata nelle ultime sette partite in campionato (1V, 1P).

Il Torino è comunque rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite fuori casa in campionato (3N, 1V), non ci riusciva da aprile 2015.

Iago Falque ha segnato dopo 17 secondi in questo match, eguagliando la rete più veloce in questo campionato realizzata da Duvan Zapata, in Torino-Sampdoria alla 4a giornata.

Quarta doppietta in carriera di Iago Falque in Serie A, l'ultima risaliva al 26 novembre 2016 in Torino-Chievo.

Federico Viviani ha segnato due gol su punizione diretta in questa Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio.

Con i tre gol segnati in questo campionato Federico Viviani ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di A (2015/16 con il Verona).

Mirco Antenucci ha segnato un gol in ciascuno degli ultimi tre match in casa in campionato; quattro delle cinque reti dell'attaccante italiano in A sono infatti arrivate in gare casalinghe.