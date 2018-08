Il debutto di Ronaldo in Italia in prima pagina anche a Jakarta

18/08/2018

Il debutto di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano è un affare mondiale. La 'prima' del portoghese In Serie A con la maglia della Juve fa notizia non solo su molti giornali europei ma trova anche spazio sul principale quotidiano di Indonesia, il 'Jakarta Post'. Copertina dedicata all'inaugurazione dei Giochi Asiatici ma anche il titolo "Ronaldo pronto per il debutto in serie A tra uno sfondo cupo in Italia", con riferimento alla tragedia di Genova.