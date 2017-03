Giudice Sportivo: una giornata a Carlos Bacca

14 marzo 2017

Carlos Bacca è stato squalificato una giornata in seguito alle vivaci proteste alla fine di Juventus-Milan . Per il colombiano anche 10mila euro di ammenda. Per il match con il Genoa, Montella dovrà fare a meno anche di Sosa e Romagnoli , entrambi appiedati per un turno. Milan multato di 5mila euro. Sono 12 gli squalificati dal Giudice Sportivo: Bruno, Burdisso, Bruno Henrique, Kurtic, Masina, Milinkovic-Savic, Tomovic, Torosidis e Viviano.

Il Giudice Sportivo ha fermato Bacca "per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall'allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale".



Il Giudice Sportivo ha anche ammonito con diffida l'ad del Milan Adriano Galliani e il ds rossonero Rocco Maiorino con la medesima motivazione, ovvero "per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria".



Se l'è cavata con un'ammonizione con diffida anche il tecnico del Crotone Davide Nicola, espulso nel match contro il Napoli, L'allenatore è stato sanzionato da Gerardo Mastrandrea per "avere, al 9° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e proferendo espressione irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".