Giudice sportivo: tre giornate a Joao Pedro, Pioli solo ammonito

24 gennaio 2017

Il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Joao Pedro del Cagliari, espulso nel finale del match contro la Roma per un fallo violento ai danni di Strootman. Il centrocampista salterà Bologna, Atalanta e Juventus e tornerà per la trasferta contro la Sampdoria. Ammonizione con diffida per Stefano Pioli , colpevole di aver "contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica" al 35' della ripresa di Palermo-Inter.

Squalificati per una giornata Ansaldi (Inter), Gazzi (Palermo), Barella (Cagliari), Caprari (Pescara), Cataldi (Genoa), Cesar (Chievo), Pereira (Sampdoria), Dzemaili (Bologna), Immobile (Lazio), Meggiorini (Chievo), Pasqual e Tello (Empoli).



Due giornate di stop anche per Rossano Berti, preparatore del Crotone, per il quale Mastandrea ha usato la mano pesante "per aver proferito, mentre usciva dal terreno di giuoco, al termine della gara, parole irriguardose con atteggiamento minaccioso nei confronti di un Arbitro addizionale. Comportamento che proseguiva anche negli spogliatoi finché non veniva allontanato dal dirigente della propria Società".



Multe per Napoli (5 mila euro – lancio di bottiglietta in campo), Atalanta (3 mila – petardi), Pescara (3 mila – lancio di una bottiglietta dalla panchina) e Sampdoria (Mille euro – per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa un minuto). Il giudice sportivo ha però deciso di non sanzionare Atalanta, Bologna, Crotone, Genoa, Milan e Torino per l'utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei rispettivi tifosi.