Giudice sportivo: stop di un turno per Kessie e Torosidis

28 febbraio 2017

Il giudice sportivo ha fermato per un turno sei giocatori. Stop per Kessie dell'Atalanta e Torosidis del Bologna espulsi durante le sfide contro Napoli e Genoa. Si fermano anche quattro diffidati, ammoniti nell'ultima giornata. Sono Benassi (Torino), Hetemaj (Chievo), Pellegrini (Sassuolo) e Saponara (Fiorentina). Multa di 20.000 euro per l'Inter per insulti all'arbitro Tagliavento e per il lancio di oggetti in campo durante la sfida contro la Roma.