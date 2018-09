Giudice sportivo: Spalletti squalificato un turno, ma l'Inter fa ricorso

24/09/2018

Costa cara a Spalletti l'esultanza dopo il gol-partita di Brozovic nel finale della gara contro la Samp. Il tecnico dell'Inter, allontanato dal campo dall'arbitro Guida, è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice sportivo. "Già diffidato, Spalletti ha assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall'area tecnica ", si legge nel comunicato. L'Inter ha annunciato che farà ricorso.

Già multato di 10mila euro e diffidato dopo il match con il Sassuolo per "espressioni gravemente offensive nei confronti dell'arbitro", Spalletti è stato appiedato per una giornata in seguito a quanto accaduto negli ultimi istanti del match contro la Samp. Una squalifica che farà molto discutere, soprattutto perché il tecnico dopo la partita aveva professato la sua innocenza sostenendo di aver soltanto esultato guardando la telecamera.