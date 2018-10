Genoa, Piatek da record: può battere il primato di Batistuta

01/10/2018

Il gol del numero 9 rossoblù è ormai una certezza, puntuale ad ogni giornata come un orologio svizzero (o per meglio dire polacco). L'attaccante ex Cracovia sta sorprendendo tutti quanti e nessuno ancora ha capito come arginare il suo fiuto infallibile in zona gol. Autore di un poker alla prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce, Piatek ha fatto accendere su di sé i riflettori di mercato con Preziosi pronto a dichiararlo incedibile almeno fino alla prossima estate. Il polacco, che con il Genoa ha anche conquistato per la prima volta la convocazione in Nazionale maggiore, è pronto a battere un record che detiene l'ex Fiorentina Gabriel Batistuta. Nel 1994, alla terza stagione in A, l'argentino siglò 13 reti nelle prime 11 giornate, primato che Piatek potrebbe eguagliare segnando almeno un gol per gara nei prossimi cinque match.



“È un giocatore straordinario, non vive solo per il gol", questa la descrizione che il tecnico Davide Ballardini dà del polacco che, giornata dopo giornata, è il nemico numero uno delle difese avversarie. Se il colpo dell'estate, definito del secolo, è stato quello che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, neanche il Genoa può lamentarsi: se CR7 fa più assist che gol, KP9 ne approfitta per conquistare il trono dei bomber della Serie A.