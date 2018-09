Frosinone, Campbell e l'infortunio: "Certe cose non si inventano!"

02/09/2018

Joel Campbell non ci sta. L'attaccante del Frosinone, fuori dai convocati per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio per un colpo alla caviglia rimediato nell'allenamento di venerdì, sbotta su Twitter: "Non so come la gente possa pensare che si possa inventare un infortunio - il post dell'ex Arsenal corredato di foto con tutore al piede e stampelle - Con queste cose non si può giocare. Spero che nessuno debba passare niente del genere".