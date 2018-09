Frosinone, 6 gare a secco in A: eguagliato il Catania del '70

27/09/2018

Se nella scorsa stagione i ciociari hanno basato le proprie fortune in Serie B sull'intesa del trio Ciano-Ciofani-Dionisi, quest'anno le cose non vanno come sperato. Infatti il peso dell'attacco gialloblù, fino a qualche settimana fa, gravava solo sulle spalle di Ciano e del neo-acquisto Perica, con Dionisi e Ciofani fermi ai box per guai fisici. Tornato nel match perso 5-0 contro la Sampdoria in casa, Ciofani ha provato invano a cancellare la maledizione che si protrae ormai da 7 gare ufficiali (compresa la sconfitta per 0-2 in Coppa Italia contro il Südtirol)



Ma i guai per Longo non arrivano solo dall'attaco perché, stando a quanto riportato da "Ciociaria Oggi" sarebbe già a rischio in caso di ennesimo passo falso contro il Genoa. I 16 gol subiti non fanno piacere alla dirigenza ciociara che chiede un cambio di trend immediato in fase difensiva ed offensiva. Solo una rete inviolata in stagione per Sportiello, quella nella gara contro il Bologna che ad oggi risulta essere anche l'unico risultato utile per i ciociari in campionato. Se fin qui è stato evitato il peggior inizio di sempre in A, record che detiene il Benevento con le 15 sconfitte di fila della scorsa annata, i tifosi dei laziali vogliono tornare ad esultare per un gol in gare ufficiali che manca dal 16 giugno scorso nella finale playoff contro il Palermo. La speranza è che la storia si ripeta come per il Catania del 1970, ma con un finale di stagione diverso.