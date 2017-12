Foto con Totti sui social, indagine della Procura sull'arbiro Giacomelli

20 dicembre 2017

Giacomelli rischia il deferimento. La Procura sta indagando sull'attività del direttore di gara. I motivi sono due. Innanzitutto l'arbitro di Trieste ha utilizzato i social network nascondendosi dietro ad un nickname ('Jack O'Melly'), attività non consentita dal regolamento arbitrale. Inoltre, sulla propria pagina facebook ha scelto come immagine di copertina una foto in cui Francesco Totti sta calciando un rigore e sullo sfondo c'è proprio Giacomelli, che aveva appena concesso quel calcio di rigore (piuttosto discutibile, assegnato nel recupero di Roma-Samp della scorsa stagione per un presunto fallo di Skriniar su Dzeko).



Non è tanto la foto ad aver fatto scattare l'indagine: i tifosi della Lazio hanno rintracciato il profilo del direttore di gara il giorno successivo a Lazio-Torino, la contestatissima partita dell'Olimpico dell'11 dicembre nella quale Giacomelli ha utilizzato il Var per espellere Immobile e non per concedere il rigore alla Lazio per il netto fallo di mano di Iago Falque. Il regolamento Aia vieta agli arbitri la "partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili in modo anonimo, ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o nickname atti a impedire l'immediata identificazione del suo autore".