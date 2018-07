Ecco la Serie A 2018-'19: Chievo-Juve sarà la "prima" di Ronaldo Lazio, avvio choc: subito Napoli e Juve. Milan col Genoa, poi brividi contro Napoli e Roma. Primo derby è quello romano alla settima, e c'è soprattutto Juve-Napoli. Inter-Milan alla nona Facebook

26/07/2018

Ecco la Serie A 2018-'19. Nel segno della Juve dei 7 scudetti consecutivi e della maglia numero 7 che segna il debutto in Italia di Cristiano Ronaldo. Il computer della Lega gli ha "assegnato" la platea della sua, attesissima, prima volta: sarà a Verona, contro il Chievo. Così la prima giornata: Atalanta-Frosinone, Bologna-Spal, Chievo-Juve, Empoli-Cagliari, Lazio-Napoli, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Samp-Fiorentina, Sassuolo-Inter, Torino-Roma.

Dunque Ronaldo a Verona, contro il Chievo. Basterà il Bentegodi a contenere l'entusiasmo? E c'è molto altro in questa prima giornata, a cominciare dal big-match Lazio-Napoli, clou della giornata. Per la Roma, l'insidia della trasferta all'Olimpico granata, contro il Torino. E per l'Inter la trasferta a Sassuolo, contro i neroverdi ai quali, la scorsa stagione, Spalletti ha "concesso" 6 punti su 6. Il nuovo Milan ospita il Genoa, Sampdoria-Fiorentina è un'altra gara di medio-alto livello. Un debutto di Serie A di alto profilo,

LAZIO E MILAN, L'ESTATE E' DA BRIVIDO Un passo alla volta, la Lazio dopo il debutto casalingo col Napoli alla seconda sarà di scena all'Allianz Stadium, subito il confronto con la Juve di Ronaldo. Per Lotito e Inzaghi, agosto contro vice-campioni e campioni d'Italia. Non meno complesso il cammino iniziale del Milan che dopo il debutto col Genoa va a Napoli e poi ospita la Roma.

JUVE-NAPOLI E IL PRIMO DERBY, QUELLO ROMANO E a fine settembre (30 settembre), per la settima giornata, ecco il primo derby della nuova stagione che è quello fra Roma e Lazio; ed ecco, soprattutto, la sfida che ha tenuto banco per tutta la scorsa stagione, Juventus-Napoli. Tre settimane di attesa, compresa la sosta, per andare incontro al derby fra Inter e Milan in programma il 21 ottobre, sarà la nona giornata.

IL DICEMBRE "CALDO" DELL'INTER Per l'Inter sarà dicembre il mese "caldo" o della verità. Già, perché il 2 dicembre sarà di scena all'Olimpico contro la Roma e una settimana dopo se la vedrà con Ronaldo e la Juve all'Allianz. Il tutto sarà il prologo all'ultimo turno del girone di Champions League e dunque una decina di giorni da vivere, ovvio, e complicati, ovvio. Anche per il Milan due sfide consecutive contro Juve e Lazio a novembre, ma con la sosta per le Nazionali e fare da spartiacque.

LA SERIE A NELLA SETTIMANA DI NATALE: CHE SFIDE! Ed eccoci alla vera novità del calendario, con tre turni di campionato nella settimana natalizia, il 22, il 26 e il 29 dicembre. Otto giorni di festa e di calcio che conta, il 22 dicembre Juventus-Roma; il giorno di Santo Stefano Inter-Napoli per chiudere il girone di andata il 29 dicembre, prima della sosta con la Serie A che torna in campo il 20 gennaio 2019.

