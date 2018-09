Destini incrociati lungo la Via Emilia: Ronaldo cerca il primo gol con la Juve a Parma, Nainggolan e l'Inter la prima vittoria a Bologna

01/09/2018

Cinque punti le dividono in classifica, un centinaio di chilometri ne distanziano oggi i rispettivi palcoscenici: il sabato calcistisco scorre lungo la via Emilia, da Parma a Bologna dove Juve e Inter si preparano a scendere in campo negli anticipi della terza giornata di Serie A. Primi, in ordine di tempo, i nerazzurri e poi i bianconeri.



Due i protagonisti annunciati della vigilia, e non potrebbe essere altrimenti. Nainggolan per l'Inter e Cristiano Ronaldo per la Juve. Il belga torna oggi per la prima volta in campo dopo l'infortunio dello scorso luglio e dopo i novanta minuti in panchina con il Torino: a lui si affida Spalletti per rialzare la testa dopo l'avvio alquanto deludente di campionato, un punto solo tra Sassuolo e granata. Peggio l'Inter aveva fatto solo 35 anni fa, ai tempi di Gigi Radice: va da sè che al Dall'Ara (in campo alle 18) c'è solo un risultato che può andare bene, perché anche un pari non farebbe altro che spalancare la strada a due settimane piene di polemiche, complice anche la pausa per gli impegni della Nazionale.



Il Ninja per l'Inter, dunque, e il Ronaldo furioso per la Juve. Furioso per il premio Uefa consegnato a Modric, ex compagno di squadra al Real, non tanto per quel gol che in campionato non è ancora arrivato. Una firma che manca, comunque, inutile nasconderlo. Una rete che al Tardini (in campo alle 20.30) il portoghese cercherà sicuramente con insistenza, per la Juve che vuole il tre su tre e anche per se stesso perché va bene giocare per la squadra ma... Ma vuoi mettere un'altra giornata a secco, con per di più la sosta di campionato in mezzo?