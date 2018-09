Defrel-Piatek, la strana coppia oscura i bomber: sottosopra la classifica marcatori

17/09/2018

Con quattro gol in tre partite, a comandare su tutti c'è la coppia genovese che non t'aspetti: Gregoire Defrel e Krzysztof Piatek. Tre match soltanto perché, entrambi, non hanno giocato la prima gara a causa del rinvio delle sfide di Samp e Genoa. Il francese, arrivato in estate dalla Roma, con due doppiette consecutive sta ripagando la fiducia di Ferrero mentre il centravanti polacco, alla prima esperienza in Italia, per ora è andato a segno in ogni gara.



Alle loro spalle si leggono i nomi di Benassi (3) e De Paul (3), non certo due bomber di professione. Dati che descrivono i diversi problemi incontrati sin qui dagli uomini più attesi. Se Cristiano Ronaldo si è sbloccato soltanto domenica, i due centravanti della Capitale (Immobile e Dzeko) sono fermi a 1 e non trovano la rete dalla prima giornata. Anche Higuain, Belotti e Simeone - tre "9" per eccellenza - vanno a corrente alternata e non sono ancora andati oltre un unico gol. Peggio di tutti, però, hanno fatto Icardi e Dybala, ancora a secco dopo quattro giornate per la gioia di chi, al fantacalcio, quest'anno ha deciso di andare controcorrente.