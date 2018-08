Crollo ponte: tifosi del Genoa in silenzio per 43' poi il coro 'Genova, Genova'

26/08/2018

Quarantatrè minuti: tanto è durato il silenzio dei tifosi del Genoa a Marassi durante la partita contro l'Empoli per onorare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, silenzio cui si sono uniti anche i sostenitori ospiti. Al 42' sui maxischermi, mentre in campo si giocava, sono stati scanditi i nomi delle persone che hanno perso la vita, accompagnati da un lunghissimo applauso di tutto lo stadio in piedi. Allo scoccare del 43' la gradinata Nord è esplosa in un unico coro "Genova, Genova".