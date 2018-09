Chievo, Sorrentino ed i guanti per Genova: "Rispetto e vicinanza"

26/09/2018

"Rispetto, vicinanza e solidarietà". Con questo messaggio sui social l'estremo difensore del Chievo Stefano Sorrentino ha svelato la dedica speciale presente sui guantoni per la prossima sfida contro il Genoa . Un pensiero particolare alla città ligure da parte del portiere classe '79 che nel turno infrasettimanale di "Marassi" scenderà in campo con la scritta "Genova nel cuore" su entrambi i guanti per non dimenticare la tragedia del Ponte Morandi.

Un gesto non nuovo per il portiere ex Palermo che, settimana dopo settimana, scende in campo con dei guanti personalizzati da messaggi lasciati sui social dai propri followers. Lo scorso marzo anche la dedica speciale per commemorare il capitano della Fiorentina Davide Astori.