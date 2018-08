Aspettando Pressing, tutti i gol della Serie A su Canale 5

18/08/2018

Domenica 19 agosto 2018, Canale 5 trasmetterà in diretta alle ore 22.40 "Aspettando Pressing", un’anticipazione del nuovo programma di approfondimento curato dalla redazione di Sportmediaset, diretta da Alberto Brandi.



Al centro dell’attenzione il primo turno di Serie A: ad “Aspettando Pressing” si potranno vedere in chiaro i gol e gli highlights dei match appena conclusi. Inoltre, interviste ai protagonisti, rubriche, moviola di tutti i casi controversi, collegamenti con i campi e commenti degli ospiti in studio Riccardo Ferri, Giovanni Galli e Mino Taveri.



In conduzione, per questa domenica e per domenica 26 agosto, ci sarà Giorgia Rossi, con la partecipazione di Elena Tambini. Il trio sarà completato da Pierluigi Pardo domenica 2 settembre, in occasione della prima puntata del nuovo “Pressing”.