Arbitri Serie A: Valeri per il big match Milan-Juventus

26 ottobre 2017

Sarà Valeri a dirigere Milan-Juventus, il big match che apre l'undicesimo turno di Serie A sabato alle 18, seguito da Fabbri che arbitrerà Roma-Bologna alle 20:45. A Pairetto affidata Napoli-Sassuolo e a Gavillucci il monday night Verona-Inter. Benevento-Lazio a Giacomelli e il posticipo domenicale Torino-Cagliari a Calvarese. Chiudono Doveri per Samp-Chievo, Orsato per Spal-Genoa, Maresca per Crotone-Fiorentina e Rocchi per Udinese-Atalanta.