Serie C, altro rinvio: l'inizio del campionato slitta al 16 settembre, calendari l'8

22/08/2018

Un altro rinvio per il campionato di Serie C . I calendari verranno diramati l'8 settembre e l'inizio del torneo slitta al 16. La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo ed è stata approvata all'unanimità dall' Assemblea di Lega Pro in corso a Roma. La volontà è quella di attendere l'esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B al Collegio di garanzia dello sport del 7 settembre.

Presenti all'assemblea anche il numero uno della Lega dilettanti, Cosimo Sibilia, quello dell'Aia, Marcello Nicchi. Atteso anche il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi. "All'unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via straordinaria di ripristinare il format della Lega di B. Per questo noi proporremo 7 promozioni dalla Serie C al torneo cadetto per la prossima stagione", ha annunciato il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'assemblea dei club. Una proposta presa per riportare a 22 le squadre della B, che invece partirà a 19, e "per andare incontro alle esigenze del rispetto dei format - chiarisce Gravina - osservando con la massima devozione quanto scritto dal commissario. Ma credo che la nostra proposta è gia' superata, perché sono sicuro che il Collegio ci darà ragione il 7 settembre". "La parte piu' triste - ha concluso Gravina - è che oggi dovevamo celebrare l'inizio del campionato e invece siamo qui a parlare di qualcosa che non si può realizzare. Dispiace vedere lo sguardo basso dei miei presidenti. Questa è la pagina piu' amara, non poter dare ai tifosi la possibilità di aggregarsi e stare insieme".