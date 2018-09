SERIE B, FRATTINI: "SENTENZA DELICATA, DECISIONE LUNEDI'"

07/09/2018

"Io per primo non avevo un'idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedi' sera, massimo martedi' mattina decideremo in via definitiva". Lo annuncia il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini, poche ore il termine delle udienze sul calcio che riguardano in particolare i ricorsi di sei club che ambiscono al ripescaggio, contro il campionato a 19 squadre imposto dalla Lega di B e dalla Figc.