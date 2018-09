Serie B a 19 squadre: il Tar accoglie il ricorso della Ternana

15/09/2018

La battaglia per un posto in Serie B non è ancora finita. Il Tar del Lazio ha accolto l'istanza cautelare della Ternana calcio nell'ambito del ricorso contro la decisione del Collegio di garanzia del Coni che ha confermato la serie B a 19 squadre disponendo anche "il riesame in tempo utile, da parte del Collegio di garanzia dello sport, dei motivi del ricorso, ai fini del possibile ripescaggio". Gli umbri e le altre società interessate sperano.