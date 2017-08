Serie A: Torino-Sassuolo 3-0, capolavoro di Belotti

LA PARTITA

Arrivano risposte importanti per Mihajlovic, che dopo l'avvio in chiaroscuro a Bologna conquista la prima vittoria stagionale in campionato. Il Torino cala un tris anche un po' troppo pesante per il Sassuolo, che comunque rimane in partita fino al minuto 84, quando Ljajic raddoppia dopo uno sciagurato errore di Duncan. Le risposte importanti, dicevamo, arrivano innanzitutto da Belotti, tornato protagonista con il gol-capolavoro con cui i granata aprono il match: dopo un'ottima discesa di De Silvestri, il Gallo si coordina in semirovesciata sul secondo palo e fa secco Consigli all'angolino opposto (45'). L'altra risposta arriva dalla difesa, che regge bene contro un tridente velenoso e nel complesso soffre poco o nulla. E poi per Sinisa arrivano segnali incoraggianti anche dal centrocampo, dove Rincon guida le operazioni con esperienza mentre Obi mostra una condizione atletica invidiabile.



Delude invece il Sassuolo di Bucchi, che nel primo tempo cerca di tenere basso il ritmo e prova a sfruttare qualche ripartenza, però le uniche conclusioni arrivano soltanto dalla distanza e non impegnano mai Sirigu. Il 4-3-3 di Bucchi fa fatica in mezzo, dove Missiroli e Magnanelli soffrono dal punto di vista fisico, ma anche davanti il talento di Berardi, Politano e Falcinelli è disinnescato abbastanza agevolmente dalla linea a 4 di Mihajlovic. La ripresa, nonostante i cambi offensivi (dentro Adjapong, Ragusa e Sensi), non cambia la situazione per i neroverdi, che nel finale cedono di schianto. Prima del 2-0 di Ljajic (errore di Duncan, che manda Iago in porta), il Var cancella un rigore al Torino (Cannavaro colpisce la palla con la mano, ma dopo averla presa di testa) e sempre il Var toglie poi (minuto 89) un rigore al Sassuolo per fuorigioco. Un penalty, quest'ultimo, comunque ininfluente, visto che all'88' un destro di Obi chiude i conti e fa tirare un sospiro di sollievo al presidente Cairo, presente in tribuna. Il prossimo successo, da qui al 31 agosto, sarà quello di tenersi stretto Belotti.